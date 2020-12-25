بكرة ديجيتال.. مبادرة قومية لتنمية القدرات الرقمية لشباب المحافظات

أطلقت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة قومية لتنمية القدرات الرقمية لشباب المحافظات تحت عنوان "بكرة ديجيتال"، وتأتى المبادرة في إطار مشروع "طور وغير" الذي تنفذه الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة وقطاع التطوير المؤسسي وبناء القدرات الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالشراكة مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية.

بكرة ديجيتال:

نطاق المبادرة: سيتم تنفيذ المبادرة في كافة محافظات مصر وستكون نقطة البداية خلال شهر ديسمبر بمحافظة بور سعيد باعتبارها المحافظة الرقمية الأولي بمصر.

الفئة المستهدفة: الشباب من ١٤ سنه وحتى ٤٠ سنة

عن مبادرة بكرة ديجيتال:

تمنح مبادرة "بكرة ديجيتال" فرصة للشباب للتطوير من مهارتهم والحصول على شهادات معتمدة، حيث تشمل حزم متعددة من برامج رفع الوعي الرقمي وبرامج تدريبية متكاملة يقدمها مجموعة من مدربين معتمدين من شركة مايكروسوفت مصر، وتنقسم المبادرة إلى ٣ محاور:

1. لقاءات تعريفية وورش عمل لرفع الوعي حول أهمية التحول الرقمي:

عقد لقاءات داخل مراكز الشباب بمحافظة بورسعيد أو المدينة الشبابية حول التحول الرقمي والمجالات التي سيتم رقمنتها والذكاء الاصطناعي، مستقبل الوظائف، قصص نجاح من شباب بورسعيد والذين تميزوا في مجالات العمل المختلفة.

2. مجموعة من الندوات الافتراضية: مرة أسبوعيا على مدار ٣ شهور

عقد لقاءات افتراضية باستخدام برنامج MS Teams بتقنية البث المباشر حول موضوعات:

- أهمية العمل - التحول الرقمي

- التخطيط الوظيفي - الذكاء الاصطناعي

- وضع الأهداف - تحليل البيانات

- ريادة الأعمال

كما يتم عقد تدريبات افتراضية باستخدام برنامج MS Teams على مدار 7 أيام تدريبية لمدة 5 ساعات يوميا حول الأمية الرقمية متضمنة موضوعات عديدة منها:

- MS Power Point - Windows 10

- MS Outlook - MS Word

- OneDrive &Internet Security - MS Excel

وسيتم اختيار أفضل المتدربين وتأهيلهم للحصول على شهادة اعتماد MOS

3. التأهيل للحصول على شهادة اعتماد إخصائي برامج مكتبية Microsoft Office Specialist (MOS)

عقد تدريبات افتراضية باستخدام برنامج MS Teams على مدار 10 أيام تدريبية لمدة 5 ساعات يوميا، تؤهل الحصول على شهادات معتمدة وان يصبحوا متخصصين برامج مايكروسوفت المتنوعة

يمكنك التسجيل لمبادرة بكرة ديجيتال من خلال الرابط