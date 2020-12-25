22 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة المصري

اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق مدينة الإسكندرية، استعدادا لمباراة المصري المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء غد السبت باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري.
وضمت القائمة كلًا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وبلتاجي سمير وأحمد مودي وأسامة العزب ومحمد دسوقي وأحمد متعب وأحمد صبيحة ورجب عمران وصلاح عاشور وعلي محمد ومصطفى شبيطة وهشام محمد وعماد فتحي وباولن فوافي وشميلس بيكلي وخالد أوتشو وعبد الله مجدي ومروان حمدي وزياد أشرف ومحمد عادل "أمو" وأحمد عادل "ميسي".
ويخوض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة المصري على ملعب فندق إقامة الفريق بالإسكندرية.
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