أيمن يونس عن طمعه في منصب أشرف قاسم: محصلش

أكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق عدم طلبه تعينه كمتحدث رسمي للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك مشيرا إلى أنه لا يلتفت لمثل هذه الأمور.

وأضاف يونس في تصريحات خاصة لـ صدي البلد : لا صحة لطلبي من أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك التعيين في منصب المتحدث الرسمي للفريق الأول للزماك.

وأكمل : أشرف قاسم يتولى المنصب ويقوم به علي أكمل وجه ولا يوجد مشكلة في ذلك ،"محصلش إني أطلب من اللجنة كدا".

علي جانب آخر ، أعلن نادى الزمالك غلق ملف التجديد للاعب يوسف أوباما بعد الاتفاق على بنود العقد الجديد والخاصة بالمدة وقيمة الراتب السنوي. وقال حسين السيد نائب رئيس اللجنة التنفيذية إن ملف التجديد ليوسف أوباما تم الانتهاء منه بعد الجلسة التي جمعته ووكيل اللاعب وشهدت توقيع الطرفين على اتفاق بالبنود الجديدة التي تضمن تقدير اللاعب وتمسك النادي به خلال الفترة الحالية. وأضاف حسين السيد أن ملف التجديد لم يشهد أي معوقات بين الطرفين وأن اللاعب أبدى رغبة شديدة وتمسك بالاستمرار في صفوف الزمالك خاصة وأنه أحد كباتن الفريق. وأوضح نائب رئيس اللجنة التنفيذية أن التوقيع على عقود يوسف أوباما سيكون خلال يومين ليتم غلق الملف نهائيًا للحفاظ على استقرار الفريق الكروي الأول. ويستعد الزمالك لموجهة سموحة، في المباراة التي ستجمعهما مساء يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز. ونجح الزمالك في الفوز بأولى الجولات أمام المقاولون العرب وحصد النقاط الثلاث، وتعادل أمام بيراميدز في المباراة الماضية بهدف لكل منهما جمع منهما 4 نقاط.

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