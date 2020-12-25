لوموند الفرنسية تختار معلول وقفشة ضمن أفضل 5 لاعبين في أفريقيا لعام 2020

وجاءت اختيارات الصحيفة الفرنسية للأفضل داخل أفريقية 2020 كالتالي:
- محمد مجدي قفشة " الأهلي".
- علي معلول " الأهلي".
- عبد الصمد المباركي " نهضة الزمامرة المغربي".
- آلان تراوري " نهضة بركان المغربي".
- جوسبين نشيميريمانا " إيجل ماكامبا البورندي".
وقالت الصحيفة الفرنسية إن محمد مجدي قفشة أصبح بطلا لجماهير النادي الأهلي في مصر، بعد هدفه التاريخي في شباك الزمالك بنهائي دوري أبطال أفريقيا، كما فاز مع الأهلي بالثلاثية التاريخية هذا الموسم " الدوري المصري - كأس مصر - دوري أبطال أفريقيا".
وأضافت الصحيفة، أن محمد مجدي قفشة من الجيل الجديد لمنتخب مصر، حيث سجل هدفا وحيدا مع الفراعنة حتى الآن، كان في شباك توجو بتصفيات كأس الأمم الأفريقية.
وعن علي معلول، أوضحت الصحيفة الفرنسية، أنه على رغم اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بضم معلول، إلا أن اللاعب التونسي لا يزال يرغب في الاستمرار مع الأهلي.
وأشارت الصحيفة، إلى أن علي معلول يعد أفضل مدافعي قارة أفريقيا في الوقت الحالي.
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