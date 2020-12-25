شاهد.. محمد بركات يستعرض مهاراته بـ"كرة القدم"

استعرض محمد بركات نجم الأهلي السابق الشهير بلقب "ملك الحركات"، مهاراته بمداعبة "كرة القدم" خلال تواجده في أحد البرامج حيث قام بنشر مقطع الفيديو على صفحته على "إنستجرام".

وبدأ بركات مسيرته الكروية فى صفوف نادى السكة الحديد، قبل أن يلعب فى أندية الإسماعيلي والأهلي السعودى والعربى القطرى والأهلي المصري.

ويُعد محمد بركات أحد نجوم كرة القدم المصرية فى تاريخها، وحقق العديد من الإنجازات، والألقاب رفقة النادى الأهلى والإسماعيلي ومنتخب مصر.

ودائما يقضى محمد بركات أوقات إجازته مع عائلته وأصدقائه ويحرص على نشر صور تجمعه معهم بصمة دائما، مع غلق خاصية التعليقات على الصور.

ويعد محمد بركات واحدًا من أبرز نجوم القلعة الحمراء منذ انضمامه للنادي الأهلي في موسم 2004/ 2005، حيث التحق بالجيل الذهبي تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه.

وسطر ملك الحركات، كما تلقبه الجماهير المصرية، التاريخ داخل جدران النادي الأهلي، وتوج بالدوري مع الفريق الأحمر 7 مرات، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري 6 مرات، ودوري أبطال أفريقيا 5 مرات.

وتغلب منتخب مصر الأول لكرة القدم على مضيفه توجو 3/ 1 في المباراة التى جمعت بينهما في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة لتصفيات أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر الى النقطة الثامنة فى صدارة المجموعة وخلفه منتخب جزر القمر بنفس رصيد النقاط لكن فارق الأهداف لصالح الفراعنة ، بينما يتجمد رصيد توجو عند نقطة واحدة فى المركز الأخير للمجموعة.