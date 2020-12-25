بسبب مستحقاته المتأخرة.. فرجاني ساسي يغادر مران الزمالك

كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، عن خروج الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق من التدريبات، اليوم الجمعة.
وأشار المصدر إلي أن هذا جاء بسبب عدم تنفيذ الوعد بالحصول على مستحقاته المتأخرة، وتواجد اللاعب التونسى فى مقر نادى الزمالك بشكل طبيعى.
وأكمل المصدر إن عدم حصول اللاعب على مستحقاته التى حصل على وعد بتقاضيها أكثر من مرة من لجنة الكرة واللجنه المعينة أدى إلى خروجه من التدريبات.
وأوضح فرجانى ساسى لمسئولى القلعه البيضاء إنه انتظر إدارة النادى أكثر من مرة لحل أزمة مستحقاته المتأخرة، إلا إنه حتى اللحظة الجارية لم يتم حل الأزمة.
وأكمل المصدر حديثه أن الساعات الجارية سوف تتواصل إدارة الزمالك مع اللاعب من أجل حل الازمة خاصة فى ظل تأكيده على ترحيبه الشديد بتجديد تعاقده حال توفير مستحقاته المالية ومقدم التعاقد معه خاصة إن عقده ينتهى بنهاية الموسم الجارى.
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