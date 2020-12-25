نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الإياب بين الأهلي وبطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الأهلي فوزاً هاماً على حساب مضيفه سونديب بطل النيجر بهدف دون رد، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء هدف الأهلي بفضل نجمه المالي أليو ديانج بتسديدة قوية بقدمه اليسرى في الشوط الأول.

وقطع الأهلي شوطاً كبيراً للتأهل لدوري المجموعات من البطولة، حيث يكفيه التعادل بأي نتيجة للتأهل.

وتقام مباراة العودة يوم 5 يناير المقبل، على ملعب الأهلي وي السلام، بين الأهلي وسونديب.

يذكر أن الإتحاد الأفريقي لكرة قدم قرر وضع الأهلي في التصنيف الأول على رأس أحد المجموعات، حال بلوغه للدور المقبل.