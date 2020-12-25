نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني، يوم 29 ديسمبر الجاري، بعد انقضاء عطلة أعياد الميلاد، الجارية حالياً.

وستشهد الجولة العدين من اللقاءات الهامة، أبرزها لقاء إلتشي مع ريال مدريد، وبرشلونة ضد إيبار.

كما يواجه أتليتيكو مدريد المتصدر، نظيره خيتافي، بينما يواجه أشبيلية نظيره ريال مدريد.

ويتصارع 3 نجوم على صدارة قائمة الهدافين، وهم ياجو أسياس نجم سيلتا فيجو، وكريم بنزيما لاعب ريال مدريد، وجيرارد مورينو لاعب فياريال، حيث يتساوون برصيد 8 أهداف.

وفيما يلي، قائمة هدافي الدوري الإسباني، قبل انطلاق الجولة 16.

1- ياجو أسباس (سيلتا فيجو) – 8 أهداف.

2- جيرارد مورينو (فياريال) – 8 أهداف.

3- كريم بنزيما (ريال مدريد) – 8 أهداف.

4- ليونيل ميسي (برشلونة) – 7 أهداف.

5- ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد) – 7 أهداف.

6- لويس سواريز (أتليتيكو مدريد) – 7 أهداف.

7- كارلوس سولير (فالنسيا) – 5 أهداف.

8- جواو فيليكس (أتليتيكو مدريد) – 5 أهداف.

9- ماركوس يورنتي (أتليتيكو مدريد) – 5 أهداف.

10- باكو ألكاثير (فياريال) – 5 أهداف.