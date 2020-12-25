تعرف على مباريات أندية الغربية وكفر الشيخ في جولة مرتقبة بالقسم الثالث

ويخوض اتحاد بسيون مواجهة صعبة مع مركز شباب كوم حماده، ويلعب سبورتنج كاسل مع الحامول في لقاء البحث عن الثقة من جانب الفريقان.

ويواجه فيق شباس الشهداء نظيرة بلطيم ويستضيف فريق سمنود الخامس برصيد 7 نقاط نظيرة فريق مركز شباب الحنفي، الذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط.