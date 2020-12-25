نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مباريات أندية الغربية وكفر الشيخ في جولة مرتقبة بالقسم الثالث في المقال التالي
ومن المقرر أن يلتقي كلاً من، مطوبس الذي يحتل المركز الـ 14 مع دسوق، صاحب المركز الـ 13 في لقاء الهروب من شبح الهبوط المبكر.
ويواجه فيق شباس الشهداء نظيرة بلطيم ويستضيف فريق سمنود الخامس برصيد 7 نقاط نظيرة فريق مركز شباب الحنفي، الذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط.
ويخوض فريق سيدي سالم الرابع رصيد 7 نقاط، نظيرة فريق صيد الملحة، المتصدر برصيد 12 نقطة.
ترتيب المجموعة الثامنة
1- صيد المحلة 12 نقطة
2- شباب كوم حماده 10 نقاط
3- بلطيم 7 نقاط
4- سيدي سالم 7 نقاط
5- سمنود 7 نقاط
6- سبورتنج كاسل 6 نقاط
7- عثماسون 5 نقاط
8- شباس الشهداء 5 نقاط
9- سيدي غازي 5 نقاط
10- كوم حماده 4 نقاط
11- الحنفي 4 نقاط
12- الحامول نقطتين
13- دسوق نقطتين
14- مطوبس نقطة وحيدة
15- اتحاد بسيون نقطة وحيدة
16- الزعفران بلا نقاط