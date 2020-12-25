يوفيتش يقترب من الرحيل عن الملكي

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أحمد جودة - القاهرة - طلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي الحصول على خدمات الصربي لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الإسباني خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وحسب صحيفة "كيكر" الألمانية، فقد ظهر منافس جديد لإنتر وميلان في الصفقة، حيث طلب آينتراخت فرانكفورت، استعادة خدمات لوكا يوفيتش على سبيل الإعارة.

وكان يوفيتش تألق بقوة مع آينتراخت فرانكفورت، قبل الانتقال إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2019، نظير 60 مليون يورو.