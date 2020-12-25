الرياضة

مصطفى محمد يفجر غضب جمهور الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - إشتعلت الأزمة بين جمهور الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومهاجم القلعة البيضاء مصطفى محمد وذلك بعد أن تمسك بالرحيل خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وشهدت الساعات القليلة الماضية إعادة اللاعب ملف الرحيل من أجل خوض تجربة الإحتراف بعد أن حصل على عرض من نادي سانت إيتيان الفرنسي.

وبدأت الأزمة مع تمسك اللاعب بالرحيل لعدة أسباب منها فنية وكذلك مالية إلى أن الإدارة طلبت منه البقاء بسبب عدم وجود بديل لكنه رفض ما جعل الجمهور ينقلب عليه.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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