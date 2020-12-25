نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والاتحاد والقنوات الناقلة وتفاصيل جدول ترتيب الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الهلال والاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يكثر الحديث عنها، والبحث عنها في نفس الوقت، حيث أنها من أقوى المباريات التي تقام كل عام في الدوري السعودية، وها هما الفريقين، يلتقيان هذا الموسم في الجولة العاشرة من الدوري السعودي، وذلك من خلال ملعب الملك فهد بالمملكة العربية السعودية، ولذلك سنوفر لك توقيت مباراة الهلال واتحاد جدة بالإضافة إلى القنوات الناقلة، وتوضيح يخص جدول ترتيب الدوري السعودي حتى الآن.

مباراة الهلال واتحاد جدة

نادي الهلال السعودي من أشهر الأندية في المملكة وفي الوقت العربي، ويدخل مباراته في الجولة العاشرة أمام اتحاد جدة وهو متصدر للدوري، برصيد نقاط 22 نقطة حصل عليها في الجولات التسعة السابقة، حقق الفوز فيها في 7 جوالات، بينما لقى الهزيمة في مباراة واحدة منذ البداية، والتعادل في جولة واحدة.

وعن اتحاد جدة السعودي فهو خصم لا يستهان به، فقد تمكن من الحصول على المركز الخامس، برصيد 14 نقطة، وصل إليها من خلال التميز والفوز في ثلاث جوالات، ولكن حالفه التعادل في خمس جولات، والخسارة في جولة واحدة فقط.

موعد مباراة الهلال والاتحاد

ويلتقي مساء يوم السبت الموافق 26 من شهر ديسمبر الجاري، نادي اتحاد جدة السعودي مع نادي الهلال السعودي، في الجولة العاشرة، وذلك في تمام الساعة الثامنة إلا عشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة السابعة إلا عشرة مساءً بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد اتحاد جدة

القنوات السعودية الرياضية، هي القنوات الناقلة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالكامل، منذ أن انطلق، ونتابع أيضًا الجولة العاشرة من الدوري السعودي من خلالها، نقلًا من خلال ملعب الملك فهد الدولي.

جدول ترتيب الدوري السعودي

تشكيل الهلال والاتحاد المتوقع في المباراة

وهناك غيابات كثيرة تلاحق نادي الهلال في مباراته أمام نادي الاتحاد، ويحاول المدرب أن يعوض تلك الغيابات بإلقاء المهمة على عاتق البدلاء في الفريق، وستتم المباراة بتشكيل 4-2-3-1، وهي نفسها الخطة التي سيخوض بها الاتحاد المباراة، والذي يُعاني هو الآخر من الغيابات.