عقب إقالته.. مدرب باريس سان جيرمان مرشح لتدريب برشلونة

فجرت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، مفاجأة من العيار الثقيل بعد ساعات من إقالة الألماني توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان السابق، باقترابه من تدريب برشلونة الإسباني، خلال الفترة المقبلة.

وأعلن باريس سان جيرمان، في بيان رسمي صباح أمس الخميس، عن إقالة توماس توخيل بدون إبداء أي أسباب بشأن قرار فسخ التعاقد من طرفه.