أخبار الرياضة.. صلاح يتخذ أولى خطوات الرحيل عن ليفربول.. ساسي يغادر مران الزمالك غاضبا.. والكومي يطالب بالتحقيق مع رضا عبدالعال

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

بدأ رامي عباس وكيل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، في تنفيذ خطة رحيل " مو" عن الريدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، عن خروج الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق من التدريبات، اليوم الجمعة.

كشف الإعلامي إيهاب الكومي عن الكواليس الأحداث الأخيرة داخل نادي طنطا بعد استقالة رضا عبدالعال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بعد الفوز على فريق النصر بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دورى القسم الثاني .

اختارت صحيفة "لوموند" الفرنسية ثنائي الأهلي،محمد مجدي قفشة وعلي معلول ضمن قائمة أفضل لاعبين داخل قارة أفريقيا عن عام 2020.

كشف محمد أمين كناني الصحفي بـ سكاي سبورتس مصير بطولة كأس العالم للأندية التي ستسضيفها قطر في شهر فبراير المقبل، خاصة في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في العالم، مع حلول فصل الشتاء.

أكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق عدم طلبه تعينه كمتحدث رسمي للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك مشيرا إلى أنه لا يلتفت لمثل هذه الأمور.

أكد الدولي التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق والترجي الحالي، أن أزمته كانت مع مجلس إدارة القلعة البيضاء السابق، وليس الجماهير.

أكد هاني العقبي نجم النادى الأهلى السابق أن ٣ أسباب وراء صدور قرار من الجبلاية بزيادة قوائم أندية الدورى الممتاز إلى ٣٥ لاعبا.