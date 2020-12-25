تفاصيل ثروة محمد صلاح وحجم التبرعات في مصر

كشفت وسائل إعلام تفاصيل ثروة المحترف المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول كما كشفت عن المبالغ المالي التى تبرع بها اللاعب لمصر.

وحسب مجلة فوربس الأمريكية، فإن إجمالى أرباح محمد صلاح من عقده مع ليفربول تصل الي 23.1 مليون دولار محتلا المركز ال34 في قائمة الاعلى اجرا عام 2020 .

ووفقا لقائمة "Celebrity 100" فإن صافي أرباح محمد صلاح وصلت إلى 35.1 مليون دولار في أبريل 2020 وهو أعلي من الفرنسي كيليان مبابي وبول بوجبا الحاصلين على كأس العالم.

ويحصل محمد صلاح علي 12 مليون دولار من عدد الرعاة وأبرزهم أديداس وبيبسي وفودافون.

كما ساهم محمد صلاح في تأسيس جمعية خيرية في قريته نجريج بالغربية لمساعدة الأسر المحتاجة ماديا وتبرع بـ 2.5 مليون جنيه إسترليني للمعهد القومي للأورام وفي عام 2020 وصلت قيمة تبرعات الفرعون المصري إلى 405 آلاف جنيه إسترليني.

