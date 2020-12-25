تدريبات الزمالك.. عبدالشافي وعبدالله جمعة يواصلان التأهيل

واصل محمد عبد الشافي وعبدالله جمعة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تنفيذ البرنامج التأهيلي الموضوع لهما من الجهاز الطبي، وذلك على هامش مران الفريق المقام حاليا على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.
وأدى الثنائي ببعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي العلاج الطبيعي بالفريق.
ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة في المباراة المقرر لها يوم 28 ديسمبر الجاري، في الجولة الثالثة للدوري العام.
يذكر أن الفريق بدأ منافساته في بطولة الدوري بالانتصار على المقاولون العرب بهدفين دون رد، وتعادل في الأسبوع الثاني مع بيراميدز بهدف لمثله.
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