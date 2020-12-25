رغم عدم إقالته.. مبابي يودع مدرب باريس سان جيرمان

ودع كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مدربه الألماني توماس توخيل.

ونشر مبابي صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " إنستجرام" وكتب: "لقد كنت جزءا رائعا من النادي من تاريخ، لن ننسى فترة تواجدك معنا، أشكرك أيها المدرب".

يذكر أن نادي ياريس سان جيرمان لم يعلن رسميا حتى الآن، عن إقالة توماس توخيل، رغم التقارير التي تشير إلى انتهاء العلاقة بين الطرفين.