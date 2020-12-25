ابن النادي..مصدر بالزمالك: فرجاني ساسي لم يتمرد ولا يريد الرحيل

أعرب مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن استيائه الشديد بسبب ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية حول خروج التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بسبب غضبه لعدم حصوله علي مستحقاته المتأخرة.
وأكد المصدر أن خروج الاعب لا يأتي إلا بقرار من الجهاز الفني والطبي للفريق الأبيض ودون أي مشكلة أو أزمة كما أثير مؤخرا.
وأضاف المصدر أن اللاعب عاني من إجهاد في تدريب اليوم وخرج ليواصل تدريبات في الجيم استعدادا لمباراة سموحة ولم يشارك في التقسيمة الجماعية التي أقيمت اليوم.
وفي نفس الوقت لم يحضر مصطفى محمد تدريب الفريق اليوم في ظل تمسكه بخوض تجربة الاحتراف الخارجي في الفترة المقبلة بعد تلقيه عرض فرنسي للاحتراف.
ويسعى مسؤولو نادي الزمالك لاقناع اللاعب مصطفي محمد بالاستمرار مع الفريق حتى نهاية الموسم لحين المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية على أمل وصول عروض أفضل له
الجدير بالذكر أن حسين السيد نائب رئيس اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك أكد أن الإدارة بصدد الانتهاء من مستحقات اللاعب التونسي فرجاني ساسي خلال الفترة القليلة المقبلة لحسم ملف التجديد له بعد تأكيد اللاعب رغبته في الاستمرار بين صفوف الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة.
أضاف حسين السيد أن فرجاني ساسي لاعب محترف ويقدر قيمة الزمالك ويعلم أن إدارة النادي ترغب في المقابل في الإبقاء على اللاعب وكل ما طلبه حاليًا هو الحصول على المستحقات المالية المتأخرة للاتفاق النهائي على عقود التجديد مع القلعة البيضاء.
واستبعد حسين السيد توقيع فرجاني ساسي لأي نادي خلال يناير المقبل قبل 6 أشهر من العقد الحالي للزمالك لأن الجميع يشعر أنه أحد أبناء الزمالك المخلصين في الفترة الحالية ولا يريد الرحيل عن جدران القلعة البيضاء.
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