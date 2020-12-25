نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إصابة ثنائي مانشستر سيتي بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي اليوم الجمعة إصابة إثنين من نجوم الفريق بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقال مانشستر سيتي، في بيان على موقعه الرسمي: "يؤكد النادي إصابة جابرييل جيسوس وكايل ووكر، بالإضافة إلى اثنين من الموظفين بفيروس كورونا".

وأضاف: "سيخضع الرباعي الآن لفترة من العزل الذاتي وفقا للبروتوكول الخاص بالدوري الإنجليزي الممتاز، والبروتوكول الحكومي بشأن الحجر الصحي".