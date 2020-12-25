بعد أنباء إقالة توخيل .. 4 مدربين يحلمون بالخروج من ثلاجة أوروبا

شهدت الفترة الماضية غياب أبرز مدربي كرة القدم خلال عن الساحة الكروية، بسبب وجود فريق مناسب يساعدهم على العودة.

ويبدو أن أحد هولاء المدربين سيعود إلى الساحة قريبا، في ظل الأنباء التي تشير إلى إقالة توماس توخيل من تدريب باريس سان جيرمان.

آرسين فينجر وماوريسيو بوتشيتينو وماسيليمانو أليجري وإرنيستو فالفيردي، كل هؤلاء مدربون، ينتظرون عروضا مناسبة للعودة إلى التدريب.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أمس، الخميس، أن إدرة باريس سان جيرمان قررت إقالة توماس توخيل. كما ذكرت شبكة" "RMC" الفرنسية، أن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق لتوتنهام الإنجليزي هو المرشح الأقرب لخلافة توماس توخيل.

ولم يعلن نادي باريس سان جيرمان إي قرار رسمي حتى الآن بشأن مستقبل توماس توخيل.

لكن مع اقتراب توماس توخيل يحلم 4 مدربين كبار بالخروج من الثلاجة والعودة إلى التدريب مجددا:

1 - ماوريسيو بوتشيتينو:

ارتبط اسم ماوريسيو بوتشيتينو كثيرا بتدريب فريق مانشستر يونايتد خلال الفترة الماضية، إلا أن إدارة مانشستر سيتي جددت الثقة في مدربها أولي جونار سولشاير.

ولم يدرب بوتشيتينو تدريب أي فريق، منذ رحيله عن توتنهام في نوفمبر 2019، بسبب سوء النتائج ،وتعيين جوزيه مورينيو خلفا له.

2- آرسين فينجر:

ابتعد آرسين فينجر عن التدريب منذ رحيله عن آرسنال في أبريل 2018، بعد 22 عاما قضاها مع الفريق اللندني.

ورغم عدم إعلان آرسين فيمجر اعتزاله حتى الآن، إلا أن اسمه لم يتربط بتدريب أي نادٍ أوروبي كبير حتى الآن.

3- ماسيمليانو أليجري:

أليجري هو الآخر عاطلا منذ رحيله عن يوفنتوس الإيطالي عقب نهاية موسم 2018 - 2019، وتعيين ماوريسيو ساري بدلا له.

ارتبط اسم أليجري بتدريب العديد من الأندية الكبري مثل آرسنال ومانشستر يونايتد وإنتر ميلان وروما، لكنه في النهاية لم يتولى تدريب اي فريق حتى الآن.

إرنيستو فالفيردي:

اختفي فالفيردي من الساحة الرياضية تماما من إقالته من تدريب برشلونة في يناير 2020، كما أنه لا يدلي بأي تصريحات صحفية.

مستقبل فالفيردي لا يزال غامضا حتى الآن، في ظل عدم تلقيه عروضا قوية حتى الآن للعودة إلى التدريب.