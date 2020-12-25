أكدت تقارير صحفية إسبانية إن نادي ريال مدريد الإسباني بدأ مفاوضاته مع المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي لضمه في نهاية الموسم الحالي .وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن إصرار الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، على ضم النجم المصري، محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، لصفوف الميرنجي خلال الميركاتو الصيفي المقبل لتدعيم الخط الأمامي خاصة في ظل استمرار غياب إيدين هازارد عن النادي الملكي.
واختتم التقرير، أن ريال مدريد بدأ المفاوضات مع محمد صلاح لمعرفة رغبته في الانضمام لصفوف الفريق الملكي خلال الفترة المقبلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ريال مدريد يبدأ مفاوضاته مع محمد صلاح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.