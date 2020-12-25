هشام نصر: طموحنا كبير .. واليابان آخر محطات الاستعداد لـ مونديال اليد

أعرب المهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة لمونديال اليد عن فخره بما تحقق من طفرة في البنية التحتية للرياضة المصرية من خلال إنشاء ثلاث صالات عالمية هي : برج العرب والعاصمة الإدارية وأكتوبر ، بالاضافة الي صالة ستاد القاهرة التي تم تطويرها لترتقي الي منافسة الصالات الجديدة .
وأضاف نصر: "الصالات الجديدة فخر لكل مصري، وشدد علي الدعم الهائل من الدولة ومن وزير الرياضة الدكتور اشرف صبحي دائم تذليل العقبات الصعبة".
وحول تجهيزات المنتخب الوطني، قال: "هناك تحديات تعوق الاستعداد الامثل والاحتكاك الودي والتجريبي بسبب كورونا وتعليمات الاتحاد الدولي لليد تطالب بتقليل الاحتكاك المباشر منعا لانتشار كورونا في المباريات الودية، وحاليا نحن نتدرب وننتظر منتخب اليابان سيأتي للبطولة مبكرًا وسنلعب معه مباراتين، اضافة الي اننا خوضنا 4 مباريات ودية مع منتخب البحرين ، ونسعي من خلال البطولة الي التطوير بشكل تصاعدي".
واختتم رئيس اللجنة المنظمة تصريحاته بتاكيد أن طموح اسرة كرة اليد بلا حدود وستواصل العمل وسط الظروف الصعبة من اجل اسعاد الجماهير المصرية العظيمة ورفع علم بلادنا.
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