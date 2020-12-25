نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول ووست بروميتش والقنوات الناقلة للدوري الإنجليزي موسم 2020-2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة ليفربول القادمة يتشوق محبي كرة القدم في العالم العربي للتعرف عليها، وخصوصًا بعد انضمام اللاعب المصري محمد صلاح إلى صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، وفي الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز نتابع مباراة ليفربول ووست بروميتش فكلا الفريقين لديه الرغبة الفوز، سواء من أجل الحفاظ على الصدارة، أو من أجل تجنب الإقصاء هذا الموسم، وسنتابع معًا موعد مباراة ليفربول ووست بروميتش والقنوات الناقلة للقاء، ونرى أن الأسبوع المقبل حافل بالعديد من المباراة، فنتابع في نفس اليوم لتلك المباراة، مباراة الأهلي والرائد، والتي يسبقها مباراة الهلال والاتحاد.

مباراة ليفربول ضد وست بروميتش

في المباراة الماضية التي دخل فيها نادي ليفربول، تمكن من تحقيق الفوز واقتناص ثلاثة نقاط، وكانت المباراة مع كريستال بالاس، وبذلك يتمكن من الحصول على الصدارة في ترتيب الدوري الإنجليزي، بحصوله على 31 نقطة، حصل عليها من الفوز في تسعة مباريات والتعادل في أربعة مباريات، والخسارة في مباراة واحدة فقط.

وعن نادي ويست بروميتش، فلم يحالفه الحظ للفوز في الموسم الحالي إلا في مباراة واحدة فقط، والتعادل في أربعة مباريات، والهزيمة في تسعة مباريات، واستطاع بهذا أن يحصل على رصيد نقاط سبعة نقطة فقط، ويحتل بها المركز التاسع عشر.

موعد مباراة ليفربول ووست بروميتش والقنوات الناقلة

يمكننا متابعة الجولة الخامسة عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، التي تجمع ما بين نادي ليفربول ونادي وست بروميتش من خلال المواعيد التالية، والمتابعة عبر القنوات الآتية أيضًا، وذلك من خلال ملعب أنفيلد المعقل الرسمي لنادي ليفربول:

المباراة ليفربول ضد ويست بروميتش البطولة الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز الموعد والتوقيت الأحد 27 من شهر ديسمبر 2020 الملعب أنفيلد القنوات الناقلة beIN Sports HD 1

التشكيل المتوقع لنادي ليفربول الإنجليزي

يعاني ليفربول في الفترة الأخيرة من غيابات كثيرة، وعلى رأسها غيابات بسبب الإصابة، وسيقوم المدير الفني للفريق، بلعب المباراة بخطة 4-3-3، كما أنه من المتوقع أن يدفع بأليسون في حراسة المرمى، وفي خط الهجوم سيدفع بساديو ماني، وروبيرتو فيرمينو، والنجم المصري محمد صلاح، بينما في خط الدفاع من المتوقع أن يدفع بجويل ماتيب، والدفع أيضًا باللاعب أندرو روبرتسون، ومعه ترينت أليكسندر أرنولد.