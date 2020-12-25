تقارير: ألابا ينتظر ريال مدريد وبرشلونة بعد اقتراب رحيله من بايرن ميونخ

وينتهي عقد ألابا مع بايرن ميونخ، بنهاية الموسم الحالي، ورفض تجديد عقده مع الفريق البافاري.
وبحسب صحيفة " بيلد" الألمانية، فإن ألابا ووكلائه ينتظرون عروضًا من فريقي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين بالإضافة لفريق تشيلسي الإنجليزي الذي أبدوا اهتمامًا بضم اللاعب، حيث سيتم فتح باب التفاوض بمجرد بدء شهر يناير المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يحدث أي تفاوض من ناديي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الإنجليزيين من أجل التعاقد مع اللاعب حتى الآن.
وتوج ألابا مع بايرن ميونخ الموسم الماضي ببطولات الدوري الألماني وكأس ألمانيا وكأس السوبر الألماني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي.
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