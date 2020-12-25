الحكم على قائد المنتخب الروسي السابق بقضاء 100 ساعة في خدمة المجتمع

قضت محكمة في مدينة موسكو الروسية، اليوم الجمعة، بقضاء قائد المنتخب الروسي لكرة القدم السابق رومان شيروكوف 100 ساعة في خدمة المجتمع بعدما قام بإهانة حكم مطلع هذا العام.
وذكرت وكالة أنباء "إنترفاكس" أن محكمة موسكو قامت بتغريم شيروكوف /39 عاما/ ماليا.
ووجد القضاه أن شيروكوف مذنبا بإهانة حكم خلال مباراة ودية أقيمت في أغسطس، وضربه على وجهه ثم قام بركله.
وشارك شيروكوف في 56 مباراة دولية للمنتخب الروسي وارتدى شارة قيادة الفريق في 2014. وأنهى شيروكوف مسيرته كلاعب في 2016 بفريق سيسكا موسكو.
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