الوحدة يفوز على الفجيرة 2-1 بالدوري الإماراتي

نجح فريق الوحدة، في الفوز على نظيره الفجيرة بثنائية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إطار الجولة الحاية عشر من منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي .

وجاء سير أهداف اللقاء كالتالي: سجل باولو خوسيه في الدقيقة 20 لصالح فريق الوحدة، ثم أحرز خليل إبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة 45، ثم جاء هدف تقليص الفارق من جانب نادي الفجيرة في الدقيقة 59 عن طريق فراس بالعربي.

وبهذه النتيجة ، يحتل فريق الوحدة المركز السادس برصيد 18 نقطة ، بينما يحتل فريق الفجيرة المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط من ترتيب الدوري الإماراتي .