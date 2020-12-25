الوحدة يفوز على الفجيرة 2-1 بالدوري الإماراتي

وجاء سير أهداف اللقاء كالتالي: سجل باولو خوسيه في الدقيقة 20 لصالح فريق الوحدة، ثم أحرز خليل إبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة 45، ثم جاء هدف تقليص الفارق من جانب نادي الفجيرة في الدقيقة 59 عن طريق فراس بالعربي.
وبهذه النتيجة ، يحتل فريق الوحدة المركز السادس برصيد 18 نقطة ، بينما يحتل فريق الفجيرة المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط من ترتيب الدوري الإماراتي .
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