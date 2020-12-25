توخيل يقترب من تدريب ارسنال بعد إقالته من باريس سان جيرمان

وكان توخيل قد رحل عن تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي، رغم فوز الفريق هذا الأسبوع على ستراسبورج برباعية في الدوري.
وبحسب شبكة قنوات بي إن سبورتس، فأن الألماني توماس توخيل أقرب المرشحين لتولي منصب المدير الفني لفريق ارسنال خلفًا للإسباني ميكيل أرتيتا.
ويعاني ارسنال مع أرتيتا في الوقت الحالي، حيث يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وهو وشيك من الإقالة من قبل إدارة النادي، والتي ستلجأ لخيار التعاقد مع توخيل مباشرة.
وأشارت الشبكة أيضًا بأن توخيل من المرشحين لتدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي، حال رحيل مدربهم الحالي أولي سولشاير.
يذكر أن توخيل حصل على مبلغ 7 ملايين يورو من إدارة باريس سان جيرمان كتعويض عن إقالته من تدريب الفريق.
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