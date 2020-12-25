نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يكشف حجم إصابة نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف نادي ريال مدريد، اليوم الجمعة، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها البرازيلي رودريجو جوس، جناح الفريق الملكي، ضد غرناطة في منافسات الجولة 15 من الليجا.

وقال ريال مدريد، في بيان رسمي:-

"أظهرت الفحوصات التي أجريت لرودريجو، أن اللاعب يعاني من إصابة في وتر العضلة ذات الرأسين بالفخذ الأيمن".

وتعرض رودريجو لإصابة قوية بعد التحام مع ديميتري فولكوير مدافع غرناطة، ولم يقدر على الخروج على قدميه من الملعب، وغادر محمولا، ولم يكشف ريال مدريد في بيانه عن مدة غياب رودريجو عن الملاعب.

ويستعد ريال مدريد لمواجهته المقبلة ضد إلتشي يوم 30 ديسمبر الجاري في الجولة 16 من الدوري الإسباني.