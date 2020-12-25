حارس مرمى باراجواي الهداف يترشح لرئاسة بلده 2023

أعلن حارس مرمى منتخب باراجواي السابق الهداف الشهير، خوسيه لويس تشيلافيرت، ترشحه لانتخابات رئاسة بلاده، المقررة بعد عامين في 2023.
ونشر الأسطورة تشيلافيرت، البالغ 55 عاما من العمر، صورة له عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقا عليها قائلا:"فخور لانتمائي لبلدي، تشيلا رئيسا".
ويبدو أن "تشيلا" الشهير يسير على خطى المهاجم الدولي الليبيري السابق جورج وياه، أفضل لاعب في العالم عام 1996، الذي بات رئيسا لبلاده منذ ثلاث سنوات.
واشتهر خوسيه لويس تشيلافيرت بتسجيله للأهداف من ركلات الجزاء والركلات الحرة، حيث أحرز خلال مسيرته الاحترافية 62 هدفًا.
ودافع تشيلافيرت عن عرين منتخب باراجواي خلال الفترة من عام 1989 حتى 2003، وشارك في بطولتين لكأس العالم.
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