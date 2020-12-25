الاسماعيلي يعلن عن تشكيله لمواجهة البنك الأهلي

أعلن محمد وهبة مدرب الإسماعيلى تشكيل لاعبيه لمواجهة البنك الأهلى بعد قليل ،فى رابع جولات مسابقة الدورى المحلى. التشكيل جاء كالأتى .. حارس مرمى .. محمد صبحى خط الدفاع .. محمد بيومى – محمد عمار – مروان الصحراوى – محمود البدرى خط الوسط الدفاعى .. محمود عبد العاطى دونجا – محمد عادل خط الوسط الهجومى .. محمد الشامى – أحمد مدبولى – أرى بابل خط الهجوم .. شكرى نجيب على مقاعد البدلاء .. محمد مجدى – محمود البدرى – محمد صادق – عمر الوحش – محمد مخلوف – محمد هاشم – أحمد مصطفى – وجيه عبد الحكيم – شيلونجو.

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