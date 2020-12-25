وكتب السولية، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" : "الحمدلله على نعمة حب الناس إللى الواحد شافه الكام يوم اللى فاتوا من ناس بتدعيلك وناس واقفة جمبك وناس خايفة عليك حتى لو ناس متعرفهاش دى حاجة كبيرة أوى من عند ربنا".
وتابع خلال رسالته: "بشكر كل الناس بجد على الرسائل والدعوات بإذن الله هرجع فى أقرب وقت".
يذكر أن النادي الأهلي قد فاز على سونديب بطل النيجر بهدف للا شئ في غياب عمرو السولية ، وذلك في إطار ذهاب دور الـ 32 من دوري ابطال إفريقيا .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سأعود في أقرب وقت.. عمرو السولية يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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