وكان محمد صلاح قد أبدى ضيقه من عدم حمل شارة القيادة لفريقه ليفربول، مع ترحيبه باللعب لصفوف فريقي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.
وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية، فأن نادي ليفربول يرغب في التعاقد مع الإسباني ماركوس أسينسيو جناح نادي ريال مدريد.
وأشارت الصحيفة بأن ريال مدريد لن يعارض في بيع لاعبه البالغ من العمر 24 عامًا حال الحصول على مبلغ مالي جيد من وراء بيعه.
وأكدت الصحيفة بأن التعاقد مع أسينسيو لطالما كان هدفًا لكتيبة الألماني يورجن كلوب، الذين رغبوا في ضمه صيف عام 2019 مقابل 67 مليون جنيه إسترليني.
ويلعب أسينسيو في مركز الجناح الأيمن وهو نفس المركز الذي يلعب فيه محمد صلاح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بديلا لـ محمد صلاح.. ليفربول يبحث التعاقد مع نجم ريال مدريد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.