وأكد المصدر ، أن الإدارة لن توافق على رحيل المهاجم سوى بعد الحصول على 7 ملايين يورو، وهو ما يعادل نحو 134 مليون جنيه، خاصة وأنها تعد القيمة التي يستحقها اللاعب والنادي الأبيض.
وأضاف المصدر، أنه تم عقد جلسة مع اللاعب، خلال الأيام الماضية، ومطالبته بالاستمرار مع الفريق، وغلق صفحة الاحتراف حاليا، وأن النادي لن يقف أمامه حال تلقيه عرضا مميزا، ولكن لابد وأن يكون مناسبا لقيمته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خاص| الزمالك يطلب رقما خياليا للموافقة على رحيل مصطفى محمد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.