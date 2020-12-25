مدرب غزل المحلة يدخل في نوبة بكاء على الهواء

دخل خالد عيد، المدير الفني لفريق غزل المحلة، في نوبة بكاء؛ عقب اول فوز للفريق فى الدوري المصري علي طلائع الجيش ، بهدفين مقابل هدف .

وغاب خالد عيد المدير الفني لنادي غزل المحلة عن اول 3 مباريات له فى الدوري المصري بسبب إصابته بـ فيروس كورونا .

وقال عيد فى تصريحات تلفزيونية ، كنت مراهنا على اللاعبين ولا ألعب بطريقه دفاعيه كما يري البعض، بل احب اللعب بطريقة هجومية، واهدرنا العديد من الفرص امام فريق الجيش، وهم كذلك ايضا .

وأضاف: سعيد بأول 3 نقاط فى بداية الدوري المصري وحصلنا عن مركز جيد فى جدول الترتيب ، مضيفا ، نستعد بشكل جيد لمباراة المصري .

واختتم خالد عيد تصريحاته ، باكيا ، كنت أتمنى قيادة الفريق من المباراة الأولى والحمدلله إنني حاليا بخير