مدرب غزل المحلة يدخل في نوبة بكاء على الهواء

دخل خالد عيد، المدير الفني لفريق غزل المحلة، في نوبة بكاء؛ عقب اول فوز للفريق فى الدوري المصري علي طلائع الجيش ، بهدفين مقابل هدف .
وغاب خالد عيد المدير الفني لنادي غزل المحلة عن اول 3 مباريات له فى الدوري المصري بسبب إصابته بـ فيروس كورونا .
وقال عيد فى تصريحات تلفزيونية ، كنت مراهنا على اللاعبين ولا ألعب بطريقه دفاعيه كما يري البعض، بل احب اللعب بطريقة هجومية، واهدرنا العديد من الفرص امام فريق الجيش، وهم كذلك ايضا .
وأضاف: سعيد بأول 3 نقاط فى بداية الدوري المصري وحصلنا عن مركز جيد فى جدول الترتيب ، مضيفا ، نستعد بشكل جيد لمباراة المصري .
واختتم خالد عيد تصريحاته ، باكيا ، كنت أتمنى قيادة الفريق من المباراة الأولى والحمدلله إنني حاليا بخير
وبهذا الفوز يقفز غزل المحلة الي المركز السابع برصيد 5 نقاط ، بينما تجمد طلائع الجيش فى المركز السادس عشر برصيد نقطة وحيده .
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