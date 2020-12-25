نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يوناتيد يخطط لتجديد عقد نجمه الشاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب نادي مانشستر يونايتد لاعبه ماسون جرينوود، داخل أولد ترافورد، بحسب تقرير صحفي إنجليزي.

ويمتد عقد مهاجم الشياطين الحمر،ماسون جرينوود (19 عامًا)، المرتبط مع ناديه حتى صيف 2023، مع خيار إضافة موسم آخر، في حال اتفاق الطرفين.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد يرغب في تمديد عقد نجمه الشاب، الذي قدم أوراق اعتماده سريعًا.

وسجل اللاعب 17 هدفًا في الموسم الماضي، خلال 49 مباراة، إلا أن جرينوود نادرًا ما شارك في تشكيلة المدرب، أولي جونار سولسكاير، هذا الموسم، ويعد المدرب النرويجي من أكبر الداعمين لجرينوود، ويرى أنه مستقبل مانشستر يونايتد في خط الهجوم.