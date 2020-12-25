نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي، غدا السبت لمواجهة الاتحاد السكندرى، بعد أن وصلت البعثة من النيجر عقب خوض مباراة سونيديب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا وهي المباراة التى أقيمت على ملعب الجنرال سيني كونتشي وإنتهت بفوز هام للمارد الأحمر بهدف نظيف سجله أليو ديانج ليقرب الفريق من التأهل إلى دور المجموعات قبل لقاء العودة والمُحدد له يوم 5 يناير المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والاتحاد السكندري

وتقام مباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري ضمن الأسبوع الثالث للمسابقة في السابعة والنصف مساء الاثنين المقبل بستاد السلام وي الأهلي، وتذاع على قناة أون تايم سبورت صاحبة حقوق البث الحصري لمباريات الدوري الممتاز

مباراة الأهلى والاتحاد السكندري

كانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قررت تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي كان من المقرر إقامتها يوم 28 ديسمبر في الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز المصري، بناءا على طلب مسئولي الأمن، كما تقرر استبدالها بمباراتي سموحة مع الزمالك والأهلي والاتحاد السكندري ضمن الاسبوع الثالث لمسابقة الدوري الممتاز.