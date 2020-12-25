نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الدحيل القطري ضد أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري، لخوض أولى مبارياته بكأس العالم للأندية، في النسخة التي تستضيفها قطر.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم للأندية النسخة الجديدة في شهر فبراير من العام المقبل 2021، في دولة قطر.

ويواجه الدحيل القطري، نظيره أوكلاند سيتي في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية، يوم الأول من شهر فبراير المقبل.

جدير بالذكر أنه كان من المقرر أن تقام البطولة في شهر ديسمبر من العام الجاري 2020، وتم تأجيله بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وباتت البطولة مهددة بالالغاء بسبب تفشي فيروس كورونا من جديد، بعد الغاء عدد من البطولات العالمية.

يشار إلى أنه تأهل للمشاركة هذه النسخة من مونديال الأندية، حتى الآن، كلا من، الدحيل القطري " مستضيف البطولة"، وأوكلاند سيتي، وتايجرز اونال، الأهلي، أولسان هيونداي، بايرن ميونيخ.