وكان منتخب مصر للسيدات لكرة القدم تحت 20 عامًا قد تعرض لحملة من التنمر عقب المباراة الودية التي جمعتهن بالمنتخب اللبناني.
ونشر حساب نادي روما الإيطالي بالعربية على موقع تويتر تغريدة جاء فيها:"ضد التنمر وجميع أشكال التمييز.. الجميع في نادي روما يدعم منتخب مصر للسيدات ضد حملة التنمر التي تعرض لها بعد المباراة الودية أمام منتخب لبنان."
وكان المنتخب المصري للسيدات تحت 20 عامًا قد فاز على نظيره اللبناني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهن وديًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد تعرضهن لحملة تنمر قاسية.. روما الإيطالي يدعم منتخب سيدات مصر برسالة مؤثرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.