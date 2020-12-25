بالدلائل.. محمد صلاح لن ينتقل لـ ريال مدريد أو برشلونة

ارتبط محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، بالانتقال لفريقي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين الموسم المقبل، بحسب بعض التقارير الصحفية.

محمد صلاح كان قد رحب في حوار خاص به صحيفة " أس" الإسبانية باللعب للفريقين، ووصفهما بأكبر الفرق في العالم.

محمد صلاح أيضًا كان قد أبدى امتعاضه من عدم منحه شارة القيادة لفريقه ليفربول أمام ميتلاند الدنماركي في دوري أبطال أوروبا.. هو يشعر بأنه ليس مُقدر في الفريق بالشكل الكافي، وهو الأمر الذي جعل الصحف تزيد من أنباء اقتراب رحيله عن الريدز لأحد قطبي إسبانيا.

محمد صلاح بلا شك هو أحد أفضل اللاعبين في العالم في وقتنا الحالي، هداف الدوري الإنجليزي وحقق كل شيء مع ليفربول سواء فرديًا أو جماعيًا، ولكن هل ينتقل محمد صلاح لـ ريال مدريد أو برشلونة؟

الأمر صعب للغاية لتلك الأسباب:

مفيش فلوس

الفريقان يمران في الوقت الحالي بأزمة مالية كبرى، برشلونة قام بتخفيض أجور لاعبيه، لم يستطع دفع 20 مليون يورو فقط لشراء ممفيس ديباي في الصيف الماضي من ليون، لأنه لا يملك ذلك المبلغ، فكيف يستطيع دفع ما لا يقل عن 120 مليون يورو للتعاقد مع صلاح؟

الحال نفسه لـ ريال مدريد، الذي ولأول مرة في تاريخه لم يبرم أي صفقة في الميركاتو الصيفي المنقضي.. النادي أيضًا لا يعيش أفضل أحواله الاقتصادية، فكل الأموال تم ضخها في مشروع تجديد ملعب الفريق سنتياجو برنابيو.

سنه كبير!

لا خلاف أن محمد صلاح هو من أفضل لاعبي العالم، لكن صلاح يتم عامه التاسع والعشرين شهر يونيو المقبل، وهو ما قد يصعب عملية انتقاله للناديين، فريال مدريد مثلا لديه سياسة خاصة بتجديد عقود لاعبي فريقه الذي يتجاوز عمرهم الثلاثين، ولا يتم تجديد عقودهم لأكثر من موسمين.

وبالنسبة لبرشلونة، فالأمر مماثل، فكرة التعاقد مع لاعب يبلغ التاسعة والعشرين من العمر ستكون صعبة لفريق اعتمد على مر السنين على لاعبيه الصغار من خريجي أكاديمية لاماسيا.

ليس الهدف الأول

مازلنا نؤكد بأن محمد صلاح من أفضل لاعبي العالم، لكنه وإن تغاضينا عن السببين الأولين، فهل هو الهدف الأول لقطبي إسبانيا في الميركاتو؟ الإجابة لا

الجميع يعرف بأن هدف ريال مدريد الأول في الميركاتو هو التعاقد مع الفرنسي الشاب كيليان مبابي الجناح الأيمن لباريس سان جيرمان، والذي يلعب في نفس مركز محمد صلاح ويصغره بـ 6 أعوام ونصف العام، فمن الطبيعي أن يتجه ريال مدريد ويوجهوا قوتهم الشرائية للتعاقد مع مبابي.

نفس الأمر بالنسبة لبرشلونة، هل محمد صلاح هو هدفهم الأول؟ لا، فهناك نيمار جناح باريس سان جيرمان الفرنسي أيضًا، والذي يحلم كل مشجع وكل مسئول في النادي الكتالوني بإعادته لصفوف النادي.

لا خلاف على قيمة محمد صلاح، لا خلاف أن الفرعون المصري حلم لكل نادي، ولكن قد تقف بعض الظروف والأسباب أمام انتقال مو لقطبي إسبانيا.