وقع الاسماعيلي فى فخ التعادل امام البنك الإهلي بالتعادل السلبي فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الاسماعيلية فى الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. وفاز الجونة علي منافسه اسوان بهدف دون رد فى اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم. وحقق عزل المحلة اول له فى الدوري المصري علي حساب طلائع الجيش فى الوقت القاتل من عمر المباراة . وجاء ترتيب الدوري المصري بعد إنهاء مباريات اليوم : 1- الجونة "8" نقاط 2- الاهلي "6" نقاط 3- سيراميكا كليوباترا "6" نقاط 4- اسوان "6" نقاط 5- المصري "6" نقاط 6- البنك الإهلي "5" نقاط 7- سموحة "5" نقاط 8- غزل المحلة "5" نقاط 9-الزمالك "4" نقاط 10-الاتحاد السكندري "4" نقاط

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزمالك في التاسع .. الجونة يتصدر ترتيب الدوري المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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