بعد موافقة الخطيب.. ياسر رضوان مديرًا فنيًا لجمهورية شبين

وسبق لياسر رضوان العمل بنادي الجمهورية من قبل وترك بصمات طيبة إلى جانب تميزه بالأخلاقيات العالية وحماسه الشديد للنجاح مع الفريق خلال المرحلة القادمة.
وقد أجرى النائب أحمد الخشن رئيس النادي اتصالا هاتفيا بالكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للحصول على موافقته بتدريب رضوان لجمهورية شبين حيث يعمل ياسر رضوان مديرا فنيا لفريق 2001 بالنادي الأهلي منذ بداية الموسم الحالي.
وتمنى مجلس إدارة جمهورية شبين التوفيق للمدير الفنى الجديد لإسعاد جماهير النادي.
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