طائرة رجال سموحة تفوز على الاتحاد السكندرى 1/3

وتصدر فريق سموحه قمة مجموعته بالعلامة الكاملة، فيما يواصل استعداداته اعتبارا من الغد تمهيدا للمواجهة المقبلة.
يضم فريق سموحه اللاعبين:
ادهم أسامه، اشرف ابو الحسن، محمد ابوريه،أحمد العشرى، محمود رضا، أحمد جلال، محمد جبل، محمد يحيى، محمد ممدوح، محمد الحسيني، هشام غريب ،أحمد عزمى، داريل البو، محمد الغول، محمد شوقى، محمد عادل، عمر حسن.
ويتكون الجهاز الفنى للفريق من: طارق الزفتاوي مديرا فنيا، مصطفي القاضى مدربا عاما، أحمد التمامى مدرب ومحلل تقنى، رجب عبد النبي مدير ادارى، إبراهيم جمعة اخصائي تأهيل، دكتور محمود المراغى طبيب الفريق، دكتور عمر مؤمن علاج طبيعي، دكتور وليد عبدالمنعم مخطط أحمال.
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