محافظ الغربية يهنئ فريق غزل المحلة عقب الفوز على طلائع الجيش في الدوري

هنأ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، فريق غزل المحلة،وذلك عقب فوزه علي فريق طلائع الجيش في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز، وبذلك يرتفع رصيد زعيم الفلاحين إلى ٥ نقاط ليحتل بها المركز السابع في جدول الدوري العام.
والجدير بالذكر أن فريق غزل المحلة هو ممثل محافظة الغربية في الدوري الممتاز هذا العام ، وتقدم له المحافظة كل الدعم من أجل استمراره بالدوري العام.
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