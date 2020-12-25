you are the star.. انطلاق التحدي على شاشة النهار 7 يناير

وتضم لجان تحكيم انتقاء المواهب الكروية، نخبة من أبرز نجوم الكرة المصرية، هم عصام الحضري، ومحمد بركات، ووائل جمعة، ومحمد شوقي، والمدير الفني حسين ياسر المحمدي، بصحبة الإعلامية مي حلمي، بينما تقوم الإعلامية أمل صالح، بدور المذيعة في الكواليس مع المواهب المتنافسة على المسابقات.
تقوم فكرة البرنامج على اكتشاف أفضل المواهب، من خلال لجنة التحكيم، ويجوب طاقم عمل متميز جميع أنحاء الجمهورية، عبر ٢٧ محافظة، للتنقيب عن المواهب، ومنح الفائزين عقود احتراف، مع فترات معايشة في أكبر الأندية الأوروبية، لتحقيق حلم الوصول إلى العالمية.
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