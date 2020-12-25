تدريبات غلق زوايا وتوزيع لحراس سيراميكا كليوباترا

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة قوية أمام بيراميدز في السابعة والنصف مساء بعد غد الأحد، على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.
وانفرد مصطفى عفيفي بالحراس الثلاثة محمود شكري وعامر عامر ومحمد جمال، ومنحهم حصة تدريب على غلق الزوايا والتوزيع وسرعة رد الفعل.
وحقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز في أول جولتين بمسابقة الدوري الممتاز، الأولى على حساب الإنتاج الحربي بهدفي شريف دابو ومحمود نبيل، والثانية على حساب البنك الأهلي 3-1 من توقيع شادي حسين هدفين وشريف دابو هدف.
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