باريس سان جيرمان يحتفل بأعياد الكريسماس مع نجومه.. فيديو

احتفل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مع نجوم فريقه بأعياد الكريسماس، حيث كشف العديد من المفاجآت، في فيديو، عبر الحساب الرسمي للنادي الفرنسي، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، في الوقت الذي يترقب فيه العالم، المدير الفني الجديد، الذي سيخلف توماس توخيل، المُقال من منصبه، خلال الأيام الماضية.
وشارك في الفيديو عدد من نجوم الفريق، على رأسهم البرازيلي نيمار دا سيلفا، والفرنسي كيليان مبابي هدافي الفريق الباريسي واللذين يرتبطان اسمهما بالانتقال الى برشلونة وريال مدريد خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
يذكر أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قد أعلن في وقت سابق ، إقالة مديره الفني توماس توخيل بسبب تراجع النتاج في الفترة الأخيرة على الرغم من تبقي 6 أشهر من عقده الذي كان من المنتظر أن ينتهي صيف 2021 .
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