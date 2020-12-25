المريخ يتدرب بملعب الخرطوم استعدادًا للدورى السوداني

عاد فريق الكرة بنادي المريخ السوداني للتدريبات مساء اليوم الجمعة، وذلك بعد أن منح الجهاز الفني اللاعبين راحة عقب الفوز على نادي إنيمبا النيجيري يوم الأربعاء الماضي في دوري أبطال أفريقيا.

وتدرب الفريق عند السادسة والنصف مساء لمدة ساعتين بملعب الخرطوم بنادي الأسرة بحضور "29" لاعبا و بإشراف المدير الفني للمريخ الفرنسي ديديه قوميز، وشهد المران عودة نجم الفريق صلاح نمر بعد فترة العلاج والتأهيل التي خضع لها بدولة الإمارات العربية، وقد انخرط اللاعب في التدريبات الجماعية للفريق.

كما انضم ثلاثي الشباب الجزولي، عبدالكريم عبدالرحمن، وناجي أقو لتدريبات الأحمر الذي يستعد لانطلاقة بطولة الدوري السوداني الممتاز بمواجهة هلال كادوقلي يوم "27" ديسمبر إضافة للقاء حي العرب بورتسودان يوم "31" ديسمبر، كما تجئ إستعدادات الفرقة الحمراء في إطار تأهبه للقاء الإياب امام نظيره النيجيري، وشمل المران على الإحماء البدني وتنفيذ عدة جمل، وشاهد الثنائي عماد الصيني ومصعب كردمان التدريب من الخارج بينما أخضع الثلاثي سيف الدمازين و أرنولد بانجا وعمار طيفور لتدريبات منفردة بإشراف الطبيب صلاح برسي.

ومن المنتظر أن يواصل الأحمر تدريباته غدًا السبت بمران عند السادسة والنصف مساء على ذات الملعب.