نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع إنجليزي ألماني على نجم بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقعت العديد من التقارير الصحفية زيادة المنافسة على نجم بايرن ميونخ جمال موسيالا ، بإعتباره سيكون محور صراع بين اتحادي كرة القدم في ألمانيا وإنجلترا خلال الأشهر القليلة المقبلة، من أجل إقناعه باللعب لأحد المنتخبين.

وقالت صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية قضيته، اليوم الجمعة، صاحب الـ17 عامًا قد وُلد بمدينة شتوتجارت، لأب نيجيري وأم ألمانية، لكنه رحل صوب إنجلترا بعمر السابعة، ما جعله يلعب بقميص منتخب الأسود الثلاثة، تحت 15 و16 عامًا، وفي عام 2018، استطاعت ألمانيا إقناع اللاعب بتمثيل منتخبها تحت 16 عامًا، ليظهر معه في مباراتين فقط، قبل أن يعود لارتداء القميص الإنجليزي في آخر عامين، باللعب ضمن صفوف منتخبي تحت 17 و21 عامًا.

ولا تزال هناك فرصة لموسيالا، للاختيار بين إنجلترا وألمانيا، لتمثيل المنتخب الأول لأحد البلدين.

وتابعت الصحيفة الألمانية أن اللاعب، يميل لاختيار المنتخب الذي سيمنحه أول استدعاء، ما يعني أن الفرصة سانحة أمام يواخيم لوف، مدرب المانشافت، لضم موسيالا قبل نظيره الإنجليزي جاريث ساوثجيت.