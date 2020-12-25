نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد بالدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، على تواجد نجم الفريق بشكل أساسي أمام الاتحاد السكندري، للمباراة الثانية على التوالي.

ويسعى الجهاز الفني، لاستمرار منح الفرصة للاعب أحمد رمضان بيكهام، والمشاركة بشكل أساسي بالمباراة المقبلة بعد ظهوره بمستوى مميز أمام سونيديب بطل النيجر.

وشارك اللاعب بشكل أساسي أمام سونيديب بطل النيجر، وقدم أداء مميز نجح في قيادة الفريق لتحقيق الفوز خارج أرضه بهدف دون رد، بذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما يسعى الجهاز الفني، لمشاركة بيكهام من أجل إراحة محمد هاني الظهير الأيمن الأساسي الذي لم يحصل على راحة منذ فترة طويلة.

ويلتقي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري، مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع الثالث بالدوري المصري الممتاز.