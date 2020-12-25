أخبار الرياضة اليوم الجمعة 25-12-2020.. كارثة في الزمالك.. ريال مدريد يفاوض محمد صلاح

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

يشغل الأوروجواياني جاستن سيرينو بال الوسط الرياضي سواء في مصر أو في جنوب إفريقيا، بعد أن ربطته التقارير الصحفية بالانتقال للنادي الأهلي.

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك عن وجود خمسة لاعبين داخل فريق الكرة الأول يحق لهم التوقيع لأي ناد آخر مع بداية شهر يناير المقبل.

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تلقي أحمد سيد زيزو لاعب وسط الزمالك مفاوضات شفوية من محمد حبشي وكيل اللاعبين يأتي هذا بشأن رغبة نادى الوصل الإماراتي في ضم الاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.

أكدت تقارير صحفية إسبانية إن نادي ريال مدريد الإسباني بدأ مفاوضاته مع المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي لضمه في نهاية الموسم الحالي .

قام نادي روما الإيطالي، بدعم منتخب مصر للسيدات لكرة القدم، ضد حملة التنمر التي تعرضن لها على مواقع التواصل الإجتماعي.